Ein bislang unbekannter Mann wendete am Montagvormittag mit seinem Lkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schleusinger Straße in Brattendorf.

Brattendorf (ots) - Dabei stieß er gegen das parkende Auto des 54-jährigen Geschädigten. Nach dem Einkaufen verließ der Lkw-Fahrer die Unfallstelle ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Fahrzeug des 54-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0322678/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.