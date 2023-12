Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Engstelle der Dörrensolzer Straße in Oberkatz.

Suhl (ots) - Ein 50-Jähriger befand sich vorfahrtsberechtigt mit seinem Opel samt Anhänger bereits im Bereich der Engstelle, als ein anderer Fahrzeugführer seiner Wartepflicht nicht nachkam und ebenfalls in den schmalen Bereich einfuhr. Der Opel-Fahrer stoppte sein Gespann, während der Entgegenkommende versuchte über den Bordstein fahrend vorbeizukommen. Der Versuch misslang, denn er blieb mit seiner linken Fahrzeugseite am Anhänger des 50-Jährigen hängen und verursachte Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Doch anstatt anzuhalten, setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Kaltensundheim fort. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0332548/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.