Durch Unbekannte wurde in der Nacht vom 01.12. zum 02.12.2023 ein in Suhl, An der Hasel geparkter Pkw Audi auf unbekannte Art und Weise geöffnet und der Innenraum durchwühlt.

Suhl (ots) - Es wurden geringwertige Gegenstände entwendet.



Wer kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?