Die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Mittwochabend im Rahmen eines Einsatzes einen 38-Jährigen in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen.

Hildburghausen (ots) - Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizisten einen Zusammenhang zu einem Einbruch in die Berufsschule in der Wiesenstraße in Hildburghausen her. Derzeit besteht gegen ihn der dringende Tatverdacht wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.