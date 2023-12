Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen gewaltsam einen umzäunten Verkaufsbereich auf einem Parkplatz in der Eisfelder Straße in Hildburghausen.

Hildburghausen (ots) - Die Unbekannten entwendeten etwa 100 Weihnachtsbäume und verschwanden unbemerkt. Es entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0329585/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.