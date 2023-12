Am 2.12.2023 gegen 16:00 Uhr alarmierten besorgte Bürger die Polizei Meiningen über einen Rollstuhlfahrer, der in einem barrierefreien Wohnheim in angetrukenem Zustand auf ältere Menschen zufuhr und diese vermeintlich bedrohte.

Meiningen (ots) - Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens eintrafen, stießen sie auf einen äußerst hartnäckigen Rollstuhlfahrer. Dieser versuchte im Verlauf des Einsatzes sogar, die Polizeibeamten mit seinem Gefährt anzufahren. Trotz der ungewöhnlichen Situation bewahrten die Beamten einen kühlen Kopf und handelten umsichtig. Nachdem durch einen Beamten der Zündschlüssel seines Gefährts abgezogen war, robbte der aggressive Mann nun auf die Beamten zu und drohte diesen Schläge an.

Nur durch das Anlegen von Handschellen ließ sich der Mann letztendlich unter Kontrolle bringen.

Am Ende wurde der Alkoholwert des renitenten Rollstuhlfahrers im Klinikum Schmalkalden mit einer Blutentnahme festgestellt. Zusätzlich erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und der Sicherstellungs seines Führerscheins.