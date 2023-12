Am 26.12.2023, um 01:00 Uhr, wurde im CCS in Suhl, während "X-Mas Party", ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch eine andere, männliche Person mit der Faust so gegen dessen Kopf geschlagen, dass dieser nach hinten auf den steinernen Boden fiel.

Suhl (ots) - Der Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes musste in Folge dessen im Klinikum Suhl behandelt

werden.

Wer Angaben zu diesem Angriff machen kann, bitte beim

Inspektionsdienst Suhl melden.