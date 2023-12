In der Zeit von Montagabend 22:00 Uhr bis Dienstagmorgen 06:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Gartenzaun in der Straße "Feuermauer" in Eisfeld.

Suhl (ots) - Der Zaun wurde durch den Zusammenstoß beschädigt, doch der Unfallverursacher verließ den Bereich ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0324209/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.