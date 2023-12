Am Dienstag, dem 12.12.2023 zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Feldabahnstraße in Kaltennordheim.

Kaltennordheim (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer war gegen die rechte Seite des geparkten Autos einer 45-Jährigen gestoßen und hatte anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Am weißen Lack des Mercedes waren braune Lackanhaftungen des Verursacherfahrzeuges zu erkennen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326653/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.