Zu einem Unfall mit einem verletzten Kradfahrer kam es am Montagnachmittag in Föritztal.

Föritztal (ots) - Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped die Sonneberger Straße in Richtung Sonneberg entlang; hinter ihm eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin.

Um abzubiegen hielt der 16-Jährige kurz an- dies übersah die hinter ihm Fahrende offensichtlich und stieß mit dem wartenden Mopedfahrer zusammen. Durch die Kollision wurde der 16-Jährige leicht verletzt und kam ins Krankenhaus- an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.