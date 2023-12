Ein augenscheinlich stark alkoholisierter 32-jähriger Mann verursachte am Samstag Abend im Bereich Selsendorf einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Schalkau (ots) - Hierbei kam dieser aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte infolge dessen mit dem ihm entgegen kommenden Pkw einer 53-jährigen Frau, welche sich hierdurch leicht verletzte. Der Unfallverursacher hielt es jedoch anschließend nicht für notwendig an der Unfallstelle zu verbleiben und fuhr mit seinem stark beschädigten Fahrzeug weiter, obwohl dieses nur noch im Besitz von drei Rädern war. Der junge Mann konnte kurze Zeit später durch die Polizei im Bereich seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier zeigte sich dieser äußerst unkooperativ. Nichts desto trotz wurde mit diesem anschließend eine Blutentnahme in der Klinik durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.