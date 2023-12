Am Mittwoch, gegen 19.00 Uhr, meldete sich ein Mitarbeiter eines Imbisses aus der Saalstraße in Saalfeld und teilte der Polizei mit, dass ein 17-jähriger Jugendlicher eben gegen die Schaufensterscheibe getreten habe. Als der Mitarbeiter den jungen Mann zur Rede stellen wollte, zückte dieser ein Taschenmesser und hielt es vor sich. Zu Verletzungen kam es nicht, auch an der Scheibe konnte kein Schaden festgestellt werden. Der Jugendliche konnte durch Polizeibeamte im Stadtgebiet von Saalfeld angetroffen und belehrt werden. Das Taschenmesser wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 17-Jährigen eingeleitet.

