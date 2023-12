Am 03.12.2023, gegen 18.15 Uhr, rief ein Unbekannter in einer Tankstelle in Schleiz an.

Schleiz (ots) - Mit souveränen Auftreten forderte er die Angestellte auf, bestimmte Paysafe- Karten abzuscannen und die jeweiligen Codes durchzugeben.

Es entstand dadurch ein Schaden von mehr als 1000,- Euro.

Einmal telefonisch durchgegeben, sind diese Codes in Sekundenschnelle eingelöst und die Guthabenkarten wertlos. Es handelt sich somit um Betrug.

Man sollte niemals Paysafe- oder sonstige Kartencodes am Telefon weitergeben. Dies gilt auch im Zusammenhang mit Gewinnversprechungen.

Beenden Sie vorher diese Telefonate und kontaktieren im Zweifel die Anbieter selbst.