Am gestrigen Tage wurde die Polizei gegen 15:20 Uhr über eine brennende Holzhütte in Saalfeld im Bereich der Herrmann-Meyer-Straße informiert.

Saalfeld (ots) - Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein kleiner Bereich der Hütte, welche in der Nähe eines Fußballplatzes ist, in Flammen. Durch einen sofortigen Löscheinsatz konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand an der maroden Hütte ein geringer Sachschaden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0336797 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.