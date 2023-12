Am Mittwoch, gegen 19.20 Uhr, meldete ein Saalfelder Weihnachtsstandbetreiber der Polizei einen eben stattgefundenen Diebstahl. Der 45-jährige georgische Beschuldigte begab sich in den Verkaufsstand und entwendete dort die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro. Glücklicherweise wurde dies durch einen Zeugen bemerkt. Der Mann konnte gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Geld bekam der Geschädigte zurück.

Saalfeld (ots) - Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx





Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell