Saalfeld (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 02.30 Uhr, betraten bisher unbekannte Täter ein Parkhaus in Saalfeld im Rainweg und brachen den dortigen Kassenautomaten auf.

Sie entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 2700,-Euro.

Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0324815 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.