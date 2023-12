In der Zeit vom 25.12.2023, 10:00 Uhr bis zum 27.12.2023, 08:00 Uhr stahlen der oder die unbekannten Täter in Rudolstadt im Bereich der Straße Am Plan bei der dortigen Seniorenresidenz einen silberfarbenen Fahrradständer.

Rudolstadt (ots) - Dieser hat einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Fahrradständers machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0336860 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.