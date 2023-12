Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:00 Uhr in Saalfeld auf einem Firmengelände in der Straße Auf den Rödern zu einem Diebstahl.

Saalfeld (ots) - Der oder die unbekannten Täter stahlen mehrere Tausend Euro aus einen dort befindlichen Transporter und konnten unentdeckt fliehen.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0315996 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.