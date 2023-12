Am heutigen Morgen gegen 04:15 Uhr gab es einen Einbruch in Sonneberg im Ortsteil Malmerz in die dortige Apotheke.

Malmerz (Sonneberg) (ots) - Durch Zeugen wurden Hinweise auf den Täter gegeben. Die eingesetzten Polizeibeamten fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Der 19-Jährige stellte sich nach kurzer Zeit der Polizei und gab die Tatbeteiligung zu.

Zuvor drang der Tathandelnde gewaltsam in die Apotheke ein und stahl dort Bargeld. Der 19-Jährige verletzte sich leicht, als er in das Gebäude einbrach und wurde durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Der 19-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.