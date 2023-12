Zwischen Samstagmittag bis Montagmorgen brachen Unbekannte in einen Bäckerei-Verkaufscontainer in der Neuhäuser Straße in Neuhaus am Rennweg ein. Durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür gelang es, die im Container befindliche Kasse ebenfalls brachial zu öffnen und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro zu entwenden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, wenden sich an die Sonneberger Polizei.

