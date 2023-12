Am Donnerstagabend bedrohte ein Schleizer zwei Jugendliche, sodass Polizei und Feuerwehr zum Einsatz kamen.

Schleiz (ots) - Kurz vor 20 Uhr kam es in der Nikolaistraße in Schleiz zu einer zunächst verbalen Bedrohung durch einen Mann, nachdem zwei Jugendliche offensichtlich Böller geworfen hatten. Außerdem soll der Mann ein Messer vorgezeigt haben.

Ermittlungen ergaben dann Hinweise auf die Anschrift des nunmehr Beschuldigten. Mithilfe von Kameraden der Feuerwehr wurde dann die Wohnungstür geöffnet und der 40-Jährige konnte angetroffen und befragt werden, nachdem er den eingesetzten Beamten zunächst keinen Zutritt gewährt hatte.

Der mit über 1 Promille Alkoholisierte wurde belehrt, gegen ihn wird u.a. aufgrund des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Das zur Tat benutzte Messer wurde während der Wohnungsdurchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.