Dieser Betrugsmasche namens "Sextortion" fallen auch wiederkehrend Sonneberger zum Opfer.

Lkr. Sonneberg (ots) - Bei dem Phänomen geht es den Tätern in erster Linie darum, Geld von Nutzern sozialer Medien zu erpressen. Ist das Opfer nicht bereit, drohen die Täter damit, gefertigte Nacktvideos oder -fotos u.a an die Freundesliste zu senden oder allgemein zu veröffentlichen.

Die Masche ist allerdings nicht neu und beginnt mit einer zunächst harmlosen Freundesanfrage einer vermeintlich attraktiven Person. Darauf folgen Chats mit schmeichelhaften Komplimenten und Flirts, woraufhin das Opfer erste anzügliche Aufnahmen erhält und ebenfalls aufgefordert wird von sich Nacktaufnahmen zu senden oder ein Videochat zu starten. Nach zögerlichem Handeln und fortwährenden Liebesbotschaften werden die Opfer letztlich dazu gebracht Nacktaufnahmen zu schicken. Alternativ wird der Videochat durch die Täter im Hintergrund aufgenommen. Sobald die Täter diese erhalten haben, kommt es zur Zahlungsaufforderung von zunächst mehreren tausend Euro. Unter Ausnutzung des Schamgefühls zahlen die Opfer Prepaid-Karten eines meist dreistelligen Wertes.



Um sich schützen zu können, rät die Polizei:



- Überweisen Sie unter keinen Umständen Geld! Die Aufnahmen werden

nach Zahlungseingang nicht gelöscht und die Forderungen hören

nicht auf!

- Erstatten Sie Strafanzeige.

- Kontaktieren Sie den Betreiber der Website mit dem Ziel der

Meldung und Löschung des (Fake-)Accounts.

- Nehmen Sie keine Freundesanfragen von Personen an, die Sie nicht

kennen!

- Führen Sie keine voreiligen Videochats mit o.g. Personen und

entblößen Sie sich nicht vor laufender Kamera!