Am Dienstag, gegen 12.14 Uhr, wurde der 47-jährige Fahrer eines PKW in Bad Lobenstein in der Saalstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bad Lobenstein (ots) - Da bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Der Führerschein wurde sichergestellt.