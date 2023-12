Am gestrigen Tag, gegen 11.10 Uhr, wurde der 39-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Mörlaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ebenfalls positiv verlief der Drogenvortest bei dem 35-jährigen Fahrer eines PKW, gegen 13.00 Uhr, in der Saalfelder Straße in Kaulsdorf. Dieser Test reagierte positiv auf Methamphetamin. Mit beiden Männern wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Je nach Ausgang der Blutuntersuchung werden gegen sie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

