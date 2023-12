Am gestrigen Tag, gegen 15.40 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld in der Lendenstreichstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief bei dem Mann positiv auf Methamphetamin. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus.

