Am gestrigen Sonntag fuhr eine 41-Jährige gegen 19:00 Uhr in Rudolstadt im Bereich der Anne-Frank-Straße in der Nähe der Förderschule eine Straße entlang.

Rudolstadt (ots) - Als diese endete und lediglich ein schmaler Fußweg zum Weiterfahren verfügbar war, fuhr die Fahrerin diesen weiter bis sie vor Pollern stand. Als die 41-Jährige bemerkte, dass sie sich verfahren hatte, wollte sie ihr Fahrzeug wenden und stieß dabei mit dem Heck gegen einen Metallzaun.

Als die Beamten eintrafen, machte die Frau einen alkoholisierten Eindruck und zeigte sich uneinsichtig gegenüber den polizeilichen Maßnahmen. Mit der 41-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille.

Die Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.