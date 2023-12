Am gestrigen Tag, gegen 13.00 Uhr, betankte eine 39-Jährige in Gefell ihren PKW. Danach begab sie sich in die Tankstelle und gab zu, dass sie über keinerlei Bargeld oder Zahlungskarten verfügt und nun weiterfährt. Die Mitarbeiterin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Beamte der Autobahnpolizei konnten dann kurze Zeit später das Fahrzeug stoppen und die Personalien der Dame erheben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

