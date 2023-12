Am Dienstagnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Neustädter Straße in Pößneck durchgeführt.

Pößneck (ots) - Durch die Messungen in beide Fahrtrichtungen wurden bei erlaubten 30 km/h 90 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 62 km/h.