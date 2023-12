Am Montagnachmittag wurde in Uhlstädt-Kirchhasel an der B 88 in Fahrtrichtung Saalfeld eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt.

Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - 93 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

7 Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung eines PKW-Fahrers betrug 55 km/h.

Gegen die anderen Fahrzeugführer wird ein Verwarngeld erhoben.