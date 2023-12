In den zurückliegenden Tagen drangen zunächst Unbekannte in mehrere Gartenhütten in Brandenstein/ Ranis ein.

Brandenstein/ Ranis (ots) - Am Montagnachmittag dann stellte ein Gartenbesitzer drei Kinder bzw. Jugendliche fest, die sich an seiner Gartenhütte zu schaffen machten. Im Rahmen der Verfolgung gelang es, die drei Jungs im Alter zwischen 12 bis 15 Jahren aufzugreifen und zu identifizieren. Während der Befragungen wurde bekannt, dass die Gruppe bereits in den zurückliegenden Tagen in mehrere Hütten eingedrungen war und zumeist geringwertige Gegenstände gestohlen hatte. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden auch mehrere Schlüssel gefunden, die zuvor offensichtlich aus dem Vereinshaus abhandenkamen. Die entsprechenden Anzeigen wurden erstattet, die Jungs wurden abschließend wieder in die Obhut ihrer Aufsichtspersonen übergeben.