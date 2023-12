In der Zeit vom 01.12.2023 bis zum 02.12.2023 kam es in Saalfeld im Bereich der Reinhardstraße in der dortigen Galerie zu mehreren Einbrüchen.

Saalfeld (ots) - Durch den oder die unbekannten Täter wurden unter anderem in eine Physiotherapie, Psychotherapie und eine Apotheke eingebrochen. Die Tathandelnden richteten einen Schaden im vierstelligen Bereich an. Ob und wieviel Beute gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Die Täter konnten unentdeckt fliehen.

Zeugen, welche Angaben zu den Sachverhalten oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0314786 bei der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.