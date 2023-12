Couragiert handelten gestern Nachmittag in Sonneberg mehrere Unbeteiligte.

Sonneberg (ots) - Ein hinreichend Polizeibekannter hatte sich gegen 17:30 Uhr in der Wohnung einer älteren Dame in der Neustadter Straße unter einem Vorwand Zutritt verschafft. Der Mann hatte die 83-Jährige nach einem Zettel und Stift gefragt und in einem unbeobachteten Moment ihre Geldbörse mit Bargeld aus der Handtasche gestohlen.

Sowohl der Schwiegersohn der Frau als auch ein 26-jähriger Nachbar, der sich vorm besagten Wohnhaus befand, bekamen dies mit.

In der Folge hielten mehrere Personen den nunmehr Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille.

Die Geldbörse hatte der Mann zwischenzeitlich wieder an die Geschädigte herausgegeben und räumte den Diebstahl während der Befragung sowie Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen ein. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.