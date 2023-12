In der Nacht von Freitag zu Samstag beobachteten Zeugen ein winterliches Fahrmanöver in Neuhaus am Rennweg und informierten die Polizei.

Neuhaus am Rennweg (ots) - Die eingesetzten Beamten stellten dann bei Eintreffen fest, dass ein junger Mann sich aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse in der Karl-Liebknecht-Straße festgefahren hatte und seinen PKW somit nicht mehr eigenständig fortbewegen konnte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. In der Folge wurde im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt, Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.