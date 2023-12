Am Samstagvormittag war ein Rentner in Lichte wohl nicht mit der Arbeit eines Telefondienstanbieters einverstanden und schloss den Mitarbeiter kurzerhand in seinem Wohnhaus ein.

Lichte (ots) - Nachdem sich beide Personen bei der Polizei meldeten, konnte der Mitarbeiter schließlich befreit werden. Der Rentner erhielt eine Anzeige.