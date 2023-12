Seit Sonntag gelten zwei Mädchen einer Einrichtung aus dem Bereich Neustadt an der Orla als vermisst, sodass nun Hinweise zu ihren Aufenthaltsorten aus der Bevölkerung erbeten werden.

Neustadt an der Orla (ots) - Die 16-jährige Sophie Iloff sowie die 17-jährige Michelle Wenger verließen am Sonntag unbemerkt ihre Unterkunft und sind seitdem unbekannten Aufenthalts. Dies war bereits in der Vergangenheit mehrmalig der Fall.



Personenbeschreibungen der Vermissten:



Sophie Iloff:



-16 Jahre -normale Statur -braun-blonde, lange Haare -Nasen-und

Zungenpiercing -Bekleidung unbekannt



Michelle Wenger:



-17 Jahre -ca. 170 cm groß, normale Statur -braune, lange Haare

-Bekleidung unbekannt



Bisherige, polizeiliche Maßnahmen haben nicht zum Auffinden der Mädchen geführt. Mutmaßlich sind die beiden noch in Begleitung einer weiteren 16-Jährigen unterwegs.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu deren aktuellem Aufenthaltsort geben können, wenden sich an die KPI Saalfeld, Tel.: 03672-417 1464.