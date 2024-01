Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kam es über den Jahreswechsel polizeilicherseits zu zahlreichen Einsätzen.

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Beginnend am Silvestermorgen waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bereits hinreichend mit einem Wohnungsbrand in der Saalfelder Richterstraße beschäftigt, bei dem vier Bewohner im Sinne einer Rauchgasintoxikation verletzt wurden (es wurde bereits am 01.01.2024 dazu berichtet).

Weiterhin kam es im Laufe des 31.12.2023 bzw. in den Morgenstunden des neuen Jahres zu folgenden Einsätzen mit "Silvesterbezug":

In Rudolstadt verursachte ein Anwohner durch einen fehlgeleiteten Start einer Rakete einen Heckenbrand in der Kleinen Allee- es entstand Sachschaden.

In der Könitzer Straße in Unterwellenborn sprengten Unbekannte eine DIXI-Toilette. Aufgrund der Detonation wurde die Toilette vollständig zerstört, sowohl das Gehäuse als auch der Inhalt wurden auf einer Fläche von ca. 20 Meter x 20 Meter nahe der Straße verteilt- der Bauhof kümmerte sich um die Reinigung.

Im Saalfelder Promenadenweg bemerkten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt eine- in einer Gitterbox befindliche- brennende Altpapiertonne; die Feuerwehr löschte den Brand.

In Königsee Am Kümmelbrunnen kam es aufgrund mutmaßlich unsachgemäß entsorgter Feuerwerkskörper zum Brand mehrerer Mülltonnen. In dem Zusammenhang wurde auch ein in der Nähe geparkter PKW leicht beschädigt.

Weiterhin bemerkten Anwohner des Eybaer Weges in Saalfeld eine etwa 10cm x 10cm große Beschädigung der Scheibe ihres Wintergartens- wie es dazu kam ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Straße Hauptbeil in Königsee kam es mutmaßlich aufgrund unsachgemäßer Entsorgung von Glutresten zum Brand von Mülltonnen. Das Feuer griff leicht auf die angrenzende Garagenfassade über- die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Unbekannte beschädigten in der Bergstraße in Unterwellenborn einen geparkten Mazda, indem Feuerwerkskörper auf die Fahrzeugfront geworfen wurden. Dadurch splitterte die Frontscheibe.



Einen etwas umfangreicheren Einsatz gab es schließlich gegen 00:45 Uhr in der Silvesternacht im Bereich Kastanienring in Rudolstadt.

Dort kam es zum Vollbrand eines abgeparkten Hyundai, nachdem Unbekannte mutmaßlich eine Feuerwerksbatterie unter dem PKW abgebrannt hatten. Die zum Brand geeilten Fahrzeugeigentümer konnten das Feuer nicht eigenständig bekämpfen- die Feuerwehr kam zum Einsatz, konnte ein vollständiges Abbrennen jedoch nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Es wurden Spuren gesichert sowie der betroffene PKW sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ermittelt zu den Hintergründen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, melden sich unter der 03672-417 1464 (Vorgangsnummer 0000178).