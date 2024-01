Im Landkreis Sonneberg verlief der Jahreswechsel aus polizeilicher Sicht verhältnismäßig ruhig.

Landkreis Sonneberg (ots) - In Steinach kam es zwischen 22:30 Uhr bis gegen 02:30 Uhr zu insgesamt drei Vorfällen, die sowohl Polizei und teilweise auch die Feuerwehr beschäftigten.

Unbekannte hatten offensichtlich in einem Glascontainer im Bereich Bocksberg Böller gezündet, sodass es zur Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.

In der Bahnhofstraße wurden aus einer Gruppe Jugendlicher heraus offenbar mehrere Feuerwerkskörper auf einen Balkon geworfen, sodass es zu Beschädigungen kam. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Verursacher unerkannt. Es wurden Anzeigen wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet.

Und schließlich kam es in der Sonneberger Straße noch zu einer Beschädigung durch Böller an einem Briefkasten, sodass auch hier Sachschaden entstand.

In Sonneberg selbst wurde ein Jugendlicher im Bereich Unterer Markt gegen 02:30 Uhr auf dem Nachhauseweg mit Böllern beworfen. Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt. Eine Anzeigenerstattung erfolgte, die Ermittlungen dauern an.