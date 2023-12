Am frühen Freitagabend randalierte ein Mann in einem Supermarkt in Neuhaus am Rennweg und musste von der Polizei letzlich in Gewahrsam genommen werden.

Neuhaus am Rennweg (ots) - Der 51-Jährige beleidigte und bedrohte diverse Kunden und Mitarbeiter sowie die Polizeibeamten. Bei einer Durchsuchung wurden Betäubungsmittel und ein Kampfmesser aufgefunden und beschlagnahmt. Weil er dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten.