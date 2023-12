Kurz nach 5 Uhr wurde am Morgen des Heiligen Abend durch eine Zeugin bekannt, dass es in der Saalfelder Kircherstraße geknallt hat.

Saalfeld (ots) - Bei der Nachschau sah die Frau einen Mann, der gegen Fahrzeuge schlägt. Später saß er in einem Auto, von dem die Zeugin wusste, dass dieses einem Nachbarn gehört. Sofort kamen alle verfügbaren Streifen zum Einsatz. Als der Mann die Polizei erblickte, flüchtete er. Er konnte nach ca. 120 m gestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 34-jährige Libyer mehrere Gegenstände aus dem Auto entnommen hat. Da er in der Hosentasche griffbereit ein einsatzfähiges Taschenmesser hatte, wurde er wegen Diebstahl mit Waffen vorläufig festgenommen. Der Bereitschaftsstaatsanwalt bestätigte die Festnahme und stellte Haftantrag. Heute erfolgte die Vorführung im Justizzentrum Gera. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine JVA verbracht.