Kurz nach 20 Uhr wurde am Samstag bekannt, dass sich in der Rudolstädter Straße in Saalfeld Personen auf dem Bürgersteig neben der B281 schlagen.

Saalfeld (ots) - Die eintreffenden Beamten konnte im angegebenen Bereich, dem neuen Kreisverkehr "Fingersteinstraße", keine beteiligten Personen mehr feststellen. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter 03671 560 zu melden. Auch der Geschädigte der Tat soll sich bei der Polizei melden.