Gestern Abend wurde der Polizei gegen 23:00 Uhr in Sonneberg im Bereich der Rottmarer Straße ein Verkehrsunfall gemeldet.

Sonneberg (ots) - Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass ein 31-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße abkam. Es entstand jedoch kein Schaden am Fahrzeug oder an anderen Sachen. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

Ein mit dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Demzufolge wurde mit dem nun Beschuldigten eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Da der 31-Jährige die Beamten während der Maßnahme zudem beleidigte, wurden gleich zwei Strafanzeigen gegen ihn gefertigt.