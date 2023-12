Gegen 16 Uhr kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten zwischen Moxa und Ziegenrück.

Moxa/ Ziegenrück (ots) - Ein 18-Jähriger fuhr die Ortsverbindungsstraße (L1102) in Richtung Ziegenrück entlang, als er plötzlich in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Durch die Kollision landete der VW Polo auf dem Dach im Straßengraben. Neben dem jungen Fahrer befanden sich noch drei weitere Insassen im Alter von 15 bis 17 Jahren im Fahrzeug. Die Mitfahrer wurden jeweils leicht verletzt, der 18-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war im Einsatz. Darüber hinaus kümmerte sich ein Abschleppunternehmen um die Bergung des Unfallwagens.

Unter anderem zu diesem Zwecke kam es zur zeitweisen Beeinträchtigung des Verkehrsflusses am Unfallort.

Es ergaben sich beim Fahrer keine Hinweise auf eine Alkohol-oder Drogenbeeinflussung.

Nach rund 2,5 Stunden waren die polizeilichen Maßnahmen beendet und die Strecke wurde wieder vollständig freigegeben.