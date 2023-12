Am Dienstagabend kam es in der Neustadter Straße in Sonneberg zu einem Unfall zwischen einem Fahrzeug und einem E-Bike-Fahrer.

Sonneberg (ots) - Ein 58-Jähriger wollte von einem Grundstück auf die Straße fahren und übersah einen herannahenden Radfahrer. Der 23-Jährige stürzte in der Folge mit seinem E-Bike und wurde dadurch leicht verletzt. Am PKW als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.