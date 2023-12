Am Mittwoch, gegen 20.50 Uhr, kam es in Schleiz im Bereich Plauensche Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw in Richtung Oberböhmsdorf und kam aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem 47-jährigen Fahrer eines Pkw zusammen. Dieser wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige, sowie seine beiden jugendlichen Insassen wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Schleiz (ots) - Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx





Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell