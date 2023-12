Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in Sonneberg im Bereich der Kreuzung Köppelsdorfer Straße / Coburger Allee zu einem Verkehrsunfall.

Sonneberg (ots) - Eine 32-jährige Autofahrerin stieß mit einem 35-jährigen PKW-Fahrer zusammen. Dabei verletzte sich die 32-Jährige schwer und wurde in der Folge durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.