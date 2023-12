Am Freitag, gegen 19.30 Uhr, befuhr die 75-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Ortsstraße. Hier fuhr sie, wohl infolge von Unachtsamkeit, ungebremst gegen ein abgeparktes Fahrzeug. Die Frau konnte nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle ohne weitere Verletzungen entlassen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

