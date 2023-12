Am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW die L 1152 aus Richtung Piesau kommend in Richtung Sprechtsbrunn. Nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er mit dem sich im Gegenverkehr befindlichen 61-jährigen Fahrer eines PKW zusammen. Beide Männer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

