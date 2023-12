Am Sonntag, gegen 09.30 Uhr, befuhr der 79-jährigen Fahrer eines PKW die L 3002 aus Richtung Tegau kommend. An der Einmündung Ziegelei beabsichtigte er nach rechts in Richtung Dittersdorf abzubiegen. Dabei beachtete er die vorfahrtsberechtigte 18-jährige Fahrerin eines PKW nicht und stieß mit dieser zusammen. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

