Am gestrigen Tage kam es gegen 11:30 Uhr in Steinach in der Sonneberger Straße zu einem Verkehrsunfall.

Steinach (ots) - Eine 74-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Ortsmitte. Gleichzeitig kreuzte eine 73-Jährige fußläufig die Fahrbahn und es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden.