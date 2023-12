Gestern Abend kam es gegen 22:15 Uhr in Neustadt an der Orla im Bereich der Karl-Liebknecht-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Pkw-Fahrer und einem Radfahrer.

Neustadt an der Orla (ots) - Zum Zeitprunkt der Unfallaufnahme hatte der 46-jährige Radfahrer, welcher sich bei dem Unfall leicht verletzte, einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille. Mit dem Radfahrer wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Bezüglich des Unfallhergangs gab es durch die Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen, sodass nun Zeugen des Unfalls gesucht werden.

Zeugen, welche Aussagen zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0313689 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.